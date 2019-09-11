С Кирилла Серебренникова сняли подписку о невыезде
Судья решила, что можно отменить меру пресечения всем фигурантам дела "Седьмой студии"
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы отменил подписку о невыезде с фигурантов дела "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Софьи Апфельбаум и Юрия Итина. Судья Ирина Аккуратова решила, что в этой мере пресечения "нет больше необходимости", передает корреспондент "Интерфакса".
Ранее 11 сентября Аккуратова вернула дело в Генпрокуратуру, так как обнаружила в обвинительном заключении нарушения и противоречия, которые невозможно устранить в суде и которые мешают рассмотреть дело по существу и вынести приговор.
Гособвинитель Михаил Резниченко возражал против этого. Он заявил, что суд это предложение не мотивировал и что в обвинительном заключении нарушений и противоречий нет.
Защита обвиняемых поддержала инициативу судьи. Они указали, что уже представленных в суде материалов дела достаточно для оправдания фигурантов.
Представитель потерпевшей стороны - Министерства культуры - оставил решение на усмотрение суда.
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