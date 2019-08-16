Новым худруком Волковского театра стал Сергей Пускепалис

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Новым художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Волкова назначен актер и режиссер, заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького по творческой работе Сергей Пускепалис.

"Сегодня у нас состоялось заседание. Было девять претендентов, все концепции (развития театра - ИФ) были разнообразные и интересные... большинством голосов членов комиссии победила концепция Пускепалиса", - сказал замминистра культуры Павел Степанов после совещания комиссии по рассмотрению концепции развития театра.

Пускепалис предложил создать на базе театра новую фестивальную стратегию, а также биржу труда для молодых деятелей культуры. Его концепция развития театра также предполагала проведение на его базе конференции для критиков. Опираясь на свой опыт в кино, режиссер предложил создать медиа-библиотеку и проводить ежемесячные премьеры спектаклей из разных уголков России с их трансляцией.

5 июля из-за внутреннего конфликта в театре министр культуры РФ Владимир Мединский уволил директора театра Алексея Туркалова, а худруку Евгению Марчелли объявил выговор, после чего тот решил уволиться.

Российский государственный академический театр драмы имени Волкова - старейший драматический театр России, основанный в 1750 году.