В Железноводске в апреле откроется музей Сергея Пускепалиса

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Железноводске 15 апреля откроется музей памяти актера и художественного руководителя Ярославского театра драмы Сергея Пускепалиса, сообщила мэрия города.

Музей обустроят в городском Дворце культуры, который также носит имя Пускепалиса. В экспозицию вошли личные вещи артиста и награды.

Посещение музея будет бесплатным.

Художественный руководитель Театра имени Волкова Пускепалис погиб в ДТП в Ростовском районе Ярославской области 20 сентября 2022 года. Ему было 56 лет. Он родился в Курске, но похоронен в Железноводске, где покоятся его родители.