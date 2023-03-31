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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

В Железноводске в апреле откроется музей Сергея Пускепалиса

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Железноводске 15 апреля откроется музей памяти актера и художественного руководителя Ярославского театра драмы Сергея Пускепалиса, сообщила мэрия города.

Музей обустроят в городском Дворце культуры, который также носит имя Пускепалиса. В экспозицию вошли личные вещи артиста и награды.

Посещение музея будет бесплатным.

Художественный руководитель Театра имени Волкова Пускепалис погиб в ДТП в Ростовском районе Ярославской области 20 сентября 2022 года. Ему было 56 лет. Он родился в Курске, но похоронен в Железноводске, где покоятся его родители.

Железноводск Сергей Пускепалис
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