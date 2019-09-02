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Мамонова выписали из больницы до следующей операции

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Музыканта и актера Петра Мамонова, который на прошлой неделе был госпитализирован с инфарктом, выписали из больницы. Об этом сообщила "Интерфаксу" его супруга Ольга Мамонова.

По ее словам, музыканта выписали под расписку, в будущем ему предстоит вторая операция. Она запланирована на конец сентября.

Мамонов был госпитализирован 24 августа в кардиореанимацию Городской клинической больницы N1 имени Пирогова с диагнозом инфаркт миокарда, 26 августа он перенес операцию.

Петр Мамонов

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