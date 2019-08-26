Петр Мамонов хорошо перенес операцию после инфаркта

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Музыкант и актер Петр Мамонов чувствует себя нормально после перенесенной в понедельник операции, сообщила "Интерфаксу" его супруга Ольга Мамонова.

"По словам врачей, после операции состояние Петра Николаевича стабильное, а по моему мнению, так даже и лучше, потому что он отправил меня в магазин за продуктами, которые ему хочется поесть в больнице", - сказала она.

По ее словам, Мамонова оперировали под местным наркозом.

24 августа музыкант попал в кардиореанимацию Городской клинической больницы N1 имени Пирогова с диагнозом инфаркт миокарда.

68-летний Мамонов является создателем рок-группы "Звуки Му", он также известен по ролям в фильмах "Такси-блюз", "Остров" и "Царь" Павла Лунгина, "Шапито-шоу" и "Пыль" Павла Лобана, а также по фильму "Игла".