Актер и музыкант Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом

Петр Мамонов Фото: Денис Вышинский/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Музыкант и актер Петр Мамонов находится в реанимации с инфарктом, сообщается на его странице в фейсбуке.

"Все ближайшие концерты Петра Николаевича отменяются в связи с его тяжелым состоянием здоровья. Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу.

Супруга Мамонова подтвердила "Интерфаксу" его госпитализацию. По ее словам, он находится в кардиореанимации Городской клинической больницы №1 имени Пирогова.

"Ему стало плохо ночью, я его посадила в машину и привезла в Москву, и уже здесь вызвали "скорую", и в Первую градскую его отвезли с инфарктом, положили в кардиореанимацию", - сказала Ольга Мамонова.

По ее словам, пока медики не сообщили ей о прогнозе по состоянию здоровья музыканта.

Российский рок-музыкант, актер, поэт и радиоведущий Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года. Он известен по музыкальной группе "Звуки Му", кинофильмам и моноспектаклям.