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Замглавы департамента Минкультуры обвинили в хищении 20 млн рублей из бюджета

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов обвиняется в хищении более 20 млн бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Об этом в четверг сообщил "Интерфаксу" адвокат чиновника Сергей Скрёхин.

По словам юриста, следствие предъявило Мосолову обвинение по пяти эпизодам хищения в особо крупном размере с использованием его служебного положения. "Свою вину он не признает", - отметил Скрёхин.

По словам юриста, речь идет о хищениях бюджетных средств в период с 2011 по 2016 годы, которые были выделены на реставрацию около 70 объектов культурного наследия на Соловецком архипелаге в Архангельской области.

Ранее в четверг стало известно о задержании Мосолова и еще трех человек. Басманный суд в этот же день рассмотрит ходатайство об аресте чиновника. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Мосолова, главу центра культурного наследия "Роскапстрой" Владимира Цветнова, гендиректора "СмартФинанс" Татьяны Магдеевой, а также Сергея Семикова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, добавила она.

Павел Мосолов Минкультуры Сергей Скрёхин

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