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Главу департамента Минкультуры задержали по делу о мошенничестве

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Москве задержали руководителя департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова и еще трех человек, Басманный суд в четверг рассмотрит ходатайство об аресте чиновника. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Мосолова, главу центра культурного наследия "Роскапстрой" Владимира Цветнова, гендиректора "СмартФинанс" Татьяны Магдеевой, а также Сергея Семикова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, добавила она.

Суть обвинения в суде не раскрыли. Цветнова суд уже арестовал до 12 ноября.

В 2016 году замминистра культуры Григория Пирумова и директора департамента управления имуществом министерства Бориса Мазо задержали по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию памятников культуры. В 2017 году они получили реальные сроки. В августе 2019 года Пирумов был освобожден по этому делу условно-досрочно, но остался под стражей как фигурант другого дела, о хищении не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство корпусов Эрмитажа.

Минкультуры Павел Мосолов Басманный суд Роскапстрой Смартфинанс

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