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Главу "Роскапстроя" арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал до 12 ноября Владимира Цветнова - главу центра культурного наследия "Роскапстрой", передает корреспондент "Интерфакса".

Защита Цветнова просила назначить ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Прокурор поддержал адвоката и посчитал ходатайство следователя о мере пресечения в виде заключения под стражу избыточным. Однако суд все же удовлетворил ходатайство следствия.

В свою очередь адвокат Сергей Скрехин сообщил "Интерфаксу", что уголовное дело было возбуждено по пяти эпизодам хищения бюджетных денег на сумму в размере около 20 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Басманный суд рассмотрит ходатайство следователя об аресте замдиректора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова и трех его предполагаемых сообщников: Цветнова, гендиректора "СмартФинанс" Татьяны Магдеевой и Сергея Семикова. По словам представителя суда, всем им предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Владимир Цветнов Роскапстрой Павел Мосолов

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