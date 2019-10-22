На дне Волги нашли ладью, затонувшую до времен Ивана Грозного

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - На дне Волги у села Винновка Самарской области, на глубине десять метров нашли ладью, датированную 1415 годом (плюс-минус 85 лет). Ее нашли трудники Свято-Богородичного Казанского монастыря и исследовали ученые Самарского государственного технического университета, сообщила пресс-служба вуза.

Это судно длиной около 50 метров и шириной в 20 метров, большая его часть находится в песке. Ультразвуковое исследование позволило разглядеть корму, сохранившиеся шпангоуты, а также цепь и канаты.

Водолазы взяли для исследования фрагмент древесины и полуметровый кованый гвоздь. Радиоуглеродный анализ дерева провели в лаборатории Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН в Томске, и датировали эту деталь 1415 годом (±85 лет).

Если эти расчеты верны, то ладья относится ко второй половине XIV–XV векам, считает доктор исторических наук из СамГТУ Екатерина Семенова. Она напомнила, что тогда Поволжье не относилось к русской государственности, но на берегах Волги были славянские поселения, а реку использовали для судоходства представители разных государств.

Эксперт допустила, что, с учетом размера, это может быть судно азиатского, скандинавского или западноевропейского происхождения. До сих пор в Среднем Поволжье таких больших сохранившихся судов еще не находили.

Гвоздь изучили с помощью рентгено-флуоресцентной и атомно-эмиссионной спектроскопии, и оказалось, что он на 99,5% состоит из железа. По мнению ученых, это указывает на средневековый возраст фрагмента, поскольку более или менее современные металлы представляют собой легирующие сплавы.