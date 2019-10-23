Новое путешествие по знакомым сюжетам

Новая Третьяковка открыла выставку Василия Поленова, на которой хорошо знакомые всем полотна вписаны в широкий круг интересов художника

"На Тивериадском (Генисаретском) озере" работы Василия Поленова Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Впервые за последние пятнадцать лет Третьяковская галерея представляет монографическую выставку Василия Поленова (1844-1927). Проект в Новой Третьяковке к 175-летию со дня рождения художника получился крупным не только по числу экспонатов (более 150 произведений самого художника и свыше 20 работ его учеников), но и по замыслу. Выставка, помимо живописных полотен, представляет архитектурные проекты и эскизы театральных декораций.

Вид из окна

При входе в выставочный зал посетитель оказывается в окружении полотен, которые каждому известны с детства. Одним из первых на выставке встречает полотно "Московский дворик", ставшее, вопреки ожиданиям автора, самой узнаваемой его работой. Она была написана Поленовым в 1878 году, когда ему необходимо было подготовиться к выставке художников-передвижников. Сроки отправки картины в Петербург горели, и он на скорую руку написал вид города, открывшийся ему из окна съемной квартиры, которую он зашел осмотреть. Сам Поленов не придал особого значения этой картине, однако современники ее оценили и окрестили художника мастером "интимного пейзажа".

Характерной чертой такого пейзажа была передача эмоций художника через виды природы. И, хотя со временем Поленов перешел от камерных композиций вроде "Бабушкиного сада" (1878 год) к лирико-эпическим пейзажам, это ощущение интимности в полотнах сохранялось. Легко считывается особое увлечение художника осенними видами, его к тем местам, в которых он жил. Даже у картины "Осень в Абрамцеве" (1890 год) в семье Поленова был свой контекст: ее называли "Федюшкин уголок" в память об умершем первенце художника.

Библейские герои из плоти и крови

Много лет Поленов посвятил созданию цикла картин "Из жизни Христа". Он стремился добиться реалистичности изображения, сделать образ Христа живым, человеческим. Ради этого он предпринял путешествие по Египту, Сирии, Палестине и Греции. На выставке представлены и эскизы, подготовленные во время поездки, и картины из самой серии, - они составляют экспозицию центрального зала.

"Портрет И. Е. Репина" Фото: Александр Щербак/ТАСС

Полотна по библейским сюжетам и сейчас выглядят новаторскими, далекими от канонов. Например, на полотнах "Утром, вставши рано" (1890-1900-е годы) и "Мечты (На горе)" (вторая половина 1890-х - 1900-е годы) грань между человеческими фигурами и окружающей природой стирается, они формируют единое гармоничное целое. На картине "Мария пошла в нагорную страну" представлена молодая девушка, такая, какой она могла бы быть в жизни, причем черты ее лица едва прорисованы. А изображенные на картине "Голгофа ("Стояли вдали...")" (1909 год) свидетели распятия Иисуса, стоящие на первом плане, повернуты спиной к зрителю, трагичность и тревожность момента художник передает исключительно через позы замерших в ожидании людей.

Одно из ключевых полотен, вошедших в экспозицию, оно же и самое масштабное - "Христос и грешница" ("Кто из вас без греха") (1887 год). Эта картина хранится в Русском музее, а в Москве она последний раз выставлялась еще при жизни автора - 130 лет назад. Когда-то владельцем полотна побывал Александр III.

В основе картины лежит сюжет из Евангелия от Иоанна. На полотне изображен момент, когда к Христу привели женщину, уличенную в прелюбодеянии. Законы Моисея предписывали побить ее камнями, но это противоречило проповедям Христа. Он же призвал первым бросить в женщину камень того, кто был без греха. На этом приведшая грешницу толпа разошлась.

Зодчество глазами художника

Поленов с ранних лет интересовался архитектурой и делал зарисовки зданий, и из этого интереса выросли многие архитектурные проекты, материалы к которым представлены в Третьяковке. Первой работой художника в этой области была церковь Спаса Нерукотворного в Абрамцеве, над которой он трудился в 1881-1882 году.

Когда Поленов уже обзавелся имением в Бёхове на берегу Оки, о чем долгое время мечтал, он не только сам создал проекты всех необходимых построек, но и откликнулся на просьбу крестьян о строительстве церкви. Работы велись с 1904 по 1906 год при живом участии художника, который лично показывал примеры орнаментов и других элементов рабочим. В оформлении внутреннего убранства ему помогали друзья, среди которых был Илья Репин, и ученики. Церковь Святой Троицы была священа в 1907 году.

Поленов заботился о сельчанах: построил для них школу, показывал детям световой театр-диораму "Путешествие вокруг света", который также представлен сейчас в Новой Третьяковке. Во время революции в ответ на заботу художника его поместье не тронули.

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Василий Поленов - художник, который большинству знаком еще по иллюстрациям к первым школьным учебникам, а кому-то - по экскурсиям в Третьяковскую галерею с классом. Поэтому новая выставка не оставляет ощущения личного открытия, и даже малоизвестные картины и архитектурные проекты вполне укладываются в привычные представления о жизни и творчестве художника.

Но это и закономерно: Поленов стремился воплотить в своих работах гармонию природы и человека, оживить библейских героев, сделать их более земными. Полотна эти могут откликаться тихой радостью или легкой меланхолией, но в целом главным остается ощущение умиротворенности. Потому огромная по своей наполненности экспозиция не утомляет, а наоборот, позволяет посетителям немного замедлить темп и перевести дух в созерцании.

Наталия Богданова