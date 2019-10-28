Серебренников начал съемки фильма "Петровы в гриппе" по роману Сальникова

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Режиссер и худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников приступил к съемкам фильма "Петровы в гриппе" по книге писателя Алексея Сальникова, получившей множество литературных премий.

"В Москве начались съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" по книге екатеринбургского писателя Алексея Сальникова. Роман Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него" стал настоящей литературной сенсацией последних лет, победителем многих книжных фестивалей и литературных премий России ("Национальный бестселлер", приза жюри премии "Нос")", - сообщили в пресс-службе Hype Film, занимающейся производством фильма.

В центре сюжета - обычная семья с обычной фамилией Петровы. Он - автослесарь, она - библиотекарь, у них есть сын. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь Петровых оказывается полной безумия, отмечает Hype Film.

Оригинальный сценарий фильма написал Серебренников. Чету Петровых играют Семен Серзин и Чулпан Хаматова.

Фильм "Петровы в гриппе" - совместное производство России, Франции, Германии и Швейцарии. Предполагается, что фильм выйдет в прокат в 2020 году.

"Очень редко появляются книги, которые немедленно хочется поставить в театре или снять по ним кино. Роман Сальникова - именно тот случай. Этот текст провоцирует фантазию. Роман парадоксальный. В нем много интересных перевертышей, временных пластов, точных человеческих типажей и мифологем, в нем очень много юмора. Все это я попытался сохранить и в сценарии. Нам удалось собрать блистательный и неожиданный актерский ансамбль. Подробности мы расскажем чуть позже..." - приводит пресс-служба слова Серебренникова.