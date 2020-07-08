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Новый фильм Серебренникова "Петровы в гриппе" выйдет в российский прокат в 2021 году

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", съемки которого завершились в январе, выйдет в российский прокат в 2021 году, изначально продюсеры сообщали, что картина выйдет на экраны до конца текущего года.

Об этом сообщили в пресс-службе компании-прокатчика Sony Pictures Productions and Releasing Russia.

Как ранее сообщали в пресс-службе компании Hype Film, занимающейся производством фильма, картина может выйти в прокат 2020 году.

В центре сюжета - обычная семья с обычной фамилией - Петровы. Он - автослесарь, она - библиотекарь, у них есть сын. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь Петровых оказывается полной безумия.

Оригинальный сценарий фильма написал Серебренников. Чету Петровых играют Семен Серзин и Чулпан Хаматова. Также в фильме снялись Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин - младший, Иван Дорн, Тимофей Трибунцев, Георгий Кудренко и другие.

"Петровы в гриппе" - совместное производство России, Франции, Германии и Швейцарии. Серебренников начал работу над фильмом в октябре 2019 года.

Роман Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него" стал настоящей литературной сенсацией последних лет, победителем многих книжных фестивалей и литературных премий России ("Национальный бестселлер", приз критического жюри премии "Нос").

Петровы в гриппе Кирилл Серебренников

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