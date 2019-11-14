Мединский сравнил историю доцента Олега Соколова с последним фильмом о Джокере

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский сравнил историю Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей аспирантки, с вышедшим в октябре фильмом "Джокер" Тодда Филиппа, где герой самоутверждался через насилие.

"У кого что болит... Раньше все спрашивали про "Джокера", теперь про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Олег Соколов?" - сказал Мединский в четверг, отвечая на вопрос во время лекции о ситуации с Соколовым.

Позже министр заявил журналистам, что ему "искренне жаль, что такое замечательное мероприятие, где поднимаются серьезные вопросы, отдельные СМИ хайпят на человеческой трагедии".

Ранее в четверг министр в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума призвал СМИ вместо сообщений о подробностях трагедии с убийством историком Олегом Соколовым своей аспирантки и сожительницы заняться освещением проблем культуры.

"Стыдно, когда СМИ занимаются такой галиматьей и белибердой", - выразил он свое возмущение.

11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал теперь уже уволенного за "аморальный проступок" из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) 63-летнего историка Соколова, который является кавалером французского ордена Почетного легиона, специалистом по военной истории Франции и основоположником военно-исторической реконструкции в России. Он обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой сожительствовал. Как считает следствие, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Позже Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в Мойке. Он признал вину.