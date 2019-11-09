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Актриса из фильма "Дылда" выдвинута на премию Европейской киноакадемии

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российская актриса Виктория Мирошниченко выдвинута на премию Европейской киноакадемии (EFA) в номинации "Лучшая актриса" за роль в фильме "Дылда" режиссера Кантемира Балагова, сообщается на официальной странице EFA в фейсбуке.

Также на награду претендуют британка Оливия Колман ("Фаворитка"), датчанка Трине Дюрхольм ("Королева Сердец"), француженки Ноэми Мерлан и Адель Энель ("Портрет девушки в огне") и немка Хелена Ценгель ("Крушители системы").

Церемония награждения состоится 7 декабря в Берлине.

Действие фильма "Дылда" происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после фронта пытаются заново начать мирную жизнь в пост-блокадном Ленинграде.

Мировая премьера фильма "Дылда" состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI - международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".

"Дылда" - второй полнометражный фильм молодого режиссера Балагова, отмеченный призом крупнейшего мирового кинофестиваля. Его первая картина "Теснота" в 2017 году была показана также в конкурсной программе "Особый взгляд" юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля, где была отмечена призом FIPRESCI.

Европейская киноакадемия EFA Дылда Виктория Мирошниченко

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