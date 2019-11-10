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Фильм "Дылда" Кантемира Балагова стал победителем Женевского кинофестиваля

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Фильм режиссера Кантемира Балагова "Дылда" получил главный приз в номинации среди полнометражных лент на ХХV Женевском международном кинофестивале, сообщается на сайте фестиваля.

Всего в конкурсной программе полнометражного кино было представлено 55 лент. Как отметили организаторы, фильм Балагова - "очень сильная картина от весьма молодого режиссера, который обращается к теме выживания, сложности человеческих взаимоотношений, реальности, надежде, компромиссе и его цене".

Действие фильма "Дылда" происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после фронта пытаются заново начать мирную жизнь в пост-блокадном Ленинграде.

Мировая премьера фильма "Дылда" состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз международной федерации кинопрессы FIPRESCI с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".

"Дылда" - второй полнометражный фильм молодого режиссера Балагова, отмеченный призом крупнейшего мирового кинофестиваля. Его первая картина "Теснота" в 2017 году была показана в конкурсной программе "Особый взгляд" юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля, где была отмечена призом FIPRESCI.

Кантемир Балагов Дылда

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