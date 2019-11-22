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Большую часть архива Колчака выкупили для возвращения в Россию

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - На аукционе Drouot в Париже большую часть лотов из архива адмирала Александра Колчака купили для Дома русского зарубежья имени Солженицына и Госархива России, сообщила пресс-служба музея.

Лоты выкупали на деньги меценатов. Всего на торги был выставлен 391 лот, в том числе переписка Колчака с женой.

Некоторые документы будут храниться в российских частных собраниях.

Кроме архива Колчака, в Россию также вернутся материалы семей известных флотоводцев Развозовых и Старков и документы по истории российского флота рубежа XIX–XX веков.

Дом русского зарубежья в 2020 году планирует устроить выставку приобретенных документов к 100-летию со дня гибели адмирала.

Ранее дом Drouot сообщил, что архив Колчака был продан 21 ноября за 3 млн евро.

Александр Колчак - полярный исследователь, герой Первой мировой войны, адмирал. После Октябрьской революции 1917 года он присоединился к белому движению и воевал с большевиками на востоке. Его расстреляли в 1920 году. Вопрос о его реабилитации до сих пор не решен.

Дом русского зарубежья Госархив Александр Колчак Drouot

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