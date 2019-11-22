Архив Колчака в Париже продали за 3 млн евро

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Париже на аукционе Drouot архив адмирала Александра Колчака был продан более чем за 3 млн евро. В аукционном доме торги назвали "настоящим триумфом".

C'est un véritable triomphe pour la vente des archives de Koltchak chez @TSarrou avec un total de plus de 3M€ !



L'acte de Nicolas II de nomination de la croix de Saint-Georges est parti pour 211 200 € et une lettre de Koltchak à son épouse (1919) s'envolait pour 120 320 €. pic.twitter.com/VPvo2x4QbT — Drouot (@Drouot) November 21, 2019

В частности, наградной лист Николая II о присуждении Колчаку креста Святого Георгия был продан за 211 200 евро (14,9 млн рублей). Письмо адмирала жене 1919 года - за 120 320 евро (8,49 млн рублей).

Александр Колчак - полярный исследователь, герой Первой мировой войны, адмирал. После Октябрьской революции 1917 года мог остаться в США, но вернулся воевать с большевиками на Востоке. Расстрелян в 1920 году. Вопрос о его реабилитации до сих пор не решен.