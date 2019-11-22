Поиск

Архив Колчака в Париже продали за 3 млн евро

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Париже на аукционе Drouot архив адмирала Александра Колчака был продан более чем за 3 млн евро. В аукционном доме торги назвали "настоящим триумфом".

В частности, наградной лист Николая II о присуждении Колчаку креста Святого Георгия был продан за 211 200 евро (14,9 млн рублей). Письмо адмирала жене 1919 года - за 120 320 евро (8,49 млн рублей).

Александр Колчак - полярный исследователь, герой Первой мировой войны, адмирал. После Октябрьской революции 1917 года мог остаться в США, но вернулся воевать с большевиками на Востоке. Расстрелян в 1920 году. Вопрос о его реабилитации до сих пор не решен.

Drouot Александр Колчак Николай II

Новости по теме

Новости
Дело "Седьмой студии"

Сотрудница Минкультуры заявила суду об угрозах следствия по делу "Седьмой студии"

Сотрудница Минкультуры заявила суду об угрозах следствия по делу "Седьмой студии"

Мединский допустил "разведение" российских и иностранных фильмов в новогоднем прокате

Мединский допустил "разведение" российских и иностранных фильмов в новогоднем прокате

Картина Фриды Кало продана на аукционе Christie's за рекордные $5,8 млн

"Грэмми" объявила номинантов 62-й премии

"Грэмми" объявила номинантов 62-й премии

Артисты МХАТ им. Горького поддержали Прилепина и попросили защитить театр от клеветы

Артисты МХАТ им. Горького поддержали Прилепина и попросили защитить театр от клеветы

Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр "Соловей"

Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр "Соловей"

Роскомнадзор приостановил аккредитацию авторов экспертизы о сатанизме в творчестве Крида

Роскомнадзор приостановил аккредитацию авторов экспертизы о сатанизме в творчестве Крида

Картину Шагала продали на торгах за 10 млн рублей

Дело "Седьмой студии"

Серебренников назвал свое уголовное преследование "абсолютно несправедливым"

"Союзмультфильм" выпустит новые серии "Ну, погоди!"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');