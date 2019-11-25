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Людмилу Вербицкую похоронят 27 ноября на Северном кладбище Петербурга

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Похороны президента Санкт-Петербургского государственного университета Людмилы Вербицкой пройдут в среду, 27 ноября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза.

Гражданская панихида начнется в 10.00 мск в актовом зале здания Двенадцати коллегий СПбГУ. Отпевать Вербицкую будут в храме Смоленской иконы Божией матери.

Похоронят президента университета на Северном кладбище.

Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин найдет возможность попрощаться с ректором СПбГУ.

Людмила Вербицкая скончалась в воскресенье, 24 ноября.

Вербицкая - советский и российский лингвист-русист, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, его ректор в 1994-2008 годах и затем президент (с 2008). Почетный президент Российской академии образования (с 2018), в 2013-2018 годах - президент Российской академии образования, академик РАО (с 1995). Доктор филологических наук, профессор.

Президент Российского общества (с 1999) и Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (с 2003 по 2019). Вице-президент Российского Союза ректоров. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Петербург Людмила Вербицкая

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