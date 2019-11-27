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Путин принял участие в прощании с Вербицкой

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин принял участие в траурной церемонии прощания с президентом Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Людмилой Вербицкой.

Глава государства прибыл в здание Двенадцати коллегий, где проходила гражданская панихида, и возложил к гробу розы.

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Отпевание пройдет в храме Смоленской иконы Божией матери. Похоронят Вербицкую на Северном кладбище.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что кончина Вербицкой - личная утрата для Путина. По его словам, президента связывали с ней очень добрые отношения. Известно, что глава государства неоднократно обращался к президенту СПбГУ за консультацией, иногда прямо с борта самолета.

Людмила Вербицкая скончалась в воскресенье, 24 ноября.

Вербицкая - советский и российский лингвист-русист, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, его ректор в 1994-2008 годах и затем президент (с 2008). Почетный президент Российской академии образования (с 2018), в 2013-2018 годах - президент Российской академии образования, академик РАО (с 1995). Доктор филологических наук, профессор.

Президент Российского общества (с 1999) и Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (с 2003 по 2019). Вице-президент Российского Союза ректоров. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Владимир Путин Петербург Людмила Вербицкая

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