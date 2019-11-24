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Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Людмила Вербицкая
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая скончалась в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза.

О дате и месте похорон, отметил собеседник, будет объявлено позднее.

Вербицкая - советский и российский лингвист-русист, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, его ректор в 1994-2008 годах и затем президент (с 2008). Почетный президент Российской академии образования (с 2018), в 2013-2018 годах - президент Российской академии образования, академик РАО (с 1995). Доктор филологических наук, профессор.

Президент Российского общества (с 1999) и Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (с 2003 по 2019). Вице-президент Российского Союза ректоров. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Санкт-Петербург СПбГУ Людмила Вербицкая

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