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Суд не стал наказывать лидера "Христианского государства" за угрозы прокатчикам "Матильды"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Липецкой области Грязинский городской суд признал лидера организации "Христианское государство - Святая Русь" Александра Калинина виновными в рассылке угроз прокатчикам фильма "Матильда" и приговорил к году лишения свободы. От наказания его освободили за истечением срока давности, сообщила пресс-служба областного суда.

Суд признал активиста виновным в принуждении к отказу от сделки под угрозой насилия или уничтожения имущества (ч.1 ст.179 УК).

Калинина задержали в сентябре 2017 года, год он провел под арестом и в сентябре 2018 года его перевели под подписку о невыезде. Уголовное дело об угрозах прокатчикам возбудили 23 сентября 2017 года после того, как кинотеатры сетей "Формула кино", "Синема парк" и "Киномакс" стали получать угрозы, что если они начнут показывать "Матильду" Алексея Учителя, их "реально начнут поджигать".

Суд и следствие установили, что в начале 2017 года Калинин узнал из СМИ о работе над картиной, и решил, что показ фильма оскорбит чувства верующих. Чтобы этого не произошло, он начал рассылать прокатчикам письма с угрозами поджигать кинотеатры. Их получили администрации кинотеатров в Москве, Владимире, Рязани, Перми, Кирове, Волгограде, Казани, Красноярске, Екатеринбурге, Калининграде, Белгороде. После этого руководители кинотеатров пожаловались в полицию, а некоторые отказались от показа фильма.

"Во время демонстрации фильма в кинотеатрах дежурили сотрудники полиции", - напомнили в суде.

Калинин вину не признавал.

В фильме "Матильда" говорится о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской. Против ленты активно выступала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

В сентябре 2017 года адвокат режиссера Учителя Константин Добрынин сообщил, что его машину подожгли, а рядом с ней он нашел обрывки бумаги с надписью "За Матильду гореть". В марте 2018 года за этот поджог получили реальные сроки брат Калинина Юрий и еще два человека.

Алексей Калинин Христианское государство Липецкая область Матильда

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