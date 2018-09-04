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Культура

Суд Петербурга принял иск с требованием не распространять фильм "Матильда"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Суд Петербурга зарегистрировал иск к возглавляемому режиссером Алексеем Учителем творческому объединению "Рок" с требованием прекратить распространение фильма "Матильда" и удалить все его копии, сообщает объединенная пресс-служба судов города во вторник.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск Руслана Алиева к ООО "Творческо-производственное объединение "Рок" об обязании запретить дальнейшее распространение художественного фильма "Матильда", а именно пресечь дальнейшее распространение путем уничтожения копий этого произведения, удалить его копии, распространяемые в сети Интернет, взыскать с Общества денежную компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Истец ссылается на статью 152 ГК РФ, которая предусматривает по требованию заинтересованных лиц защиту чести, достоинства и деловой репутации гражданина после его смерти.

Материалы с исковым заявлением переданы судье. Дата начала производства по делу пока не назначена.

По данным СМИ, истец Алиев - предприниматель, боксер и православный активист из Екатеринбурга, также известный под именем Сергей, которое получил при крещении.

Ранее иск к творческо-производственному объединению "Рок" в Октябрьский суд Петербурга около года назад подавала вдова племянника Николая II Ольга Куликовская-Романова. Она требовала запретить распространение информации, порочащей честь и достоинство ее семьи и рода Романовых. Заявление не приняли к производству.

Фильм режиссера Учителя "Матильда", вышедший в прокат в октябре 2017 года, рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Кинолента вызвала в России широкий резонанс еще до выхода в прокат после того, как против нее активно выступила депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и ее сторонники.

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Теги: Санкт-Петербург

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