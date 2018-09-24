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Лидер "Христианского государства" Калинин вышел из СИЗО под подписку о невыезде

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Лидер организации "Христианское государство" Александр Калинин, обвиняемый в принуждении кинотеатров к отказу от показа фильма "Матильда" и экстремизме, освободился из-под ареста, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"По истечении срока содержания под стражей, который закончился 23 сентября, Калинин был освобожден из следственного изолятора", - сказал собеседник агентства. По его словам, следователь избрал Калинину меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Лидеру "Христианского государства" предъявлено обвинение в четырех эпизодах принуждения к отказу от совершения сделки и возбуждении ненависти либо вражды. В настоящее время расследование завершено, защита знакомится с материалами дела.

Калинин был задержан 23 сентября 2017 года в рамках уголовного дела, связанного с принуждением кинопрокатчиков к отказу от демонстрации фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. В тот же день Таганский суд санкционировал его арест. Свою вину Калинин не признает, однако не отрицает, что по религиозным убеждениям отправлял в кинотеатры письма с угрозами.

В сентябре прошлого года адвокат режиссера Учителя Константин Добрынин написал на своей странице в "Фейсбуке", что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке в Москве. На прикрепленных фотографиях видно, как рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано "За Матильду гореть". Полиция по факту возгорания автомобилей "Хонда" и "Мерседес" возбудила уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества, в рамках которого впоследствии были задержаны брат Калинина Юрий, Александр Баянов и Денис Манталуца. Хамовнический суд Москвы 29 марта приговорил всех троих к двум годам заключения каждого.

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Теги: Александр Калинин, Христианское государство

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