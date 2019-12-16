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Кафе Русского музея убрало из продажи шоколадки с портретом Сталина

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Кафе в корпусе Бенуа Русского музея изъяло из продажи шоколадки с портретом Иосифа Сталина после жалобы посетителя, сообщили в пресс-службе учреждения. Там объяснили, что арендаторы кафе закупили шоколад, не согласовав этот вопрос с музеем.

Шоколадки со Сталиным выпустили в серии "Лица России". 15 декабря посетитель выставки Ильи Репина Вадим Фиалко рассказал, что такую шоколадку ему дали вместе с порцией капучино. По его словам, официантка сказала ему, что к кофе "положен Сталин", и это произвело на него неизгладимое впечатление. Фотографию шоколадки он выложил в фейсбуке.

О закупке в музее узнали только после жалобы Фиалко.

Какие еще исторические персонажи были на обертках шоколадок, в пресс-службе не уточнили. Из продажи изъята вся серия.

С мая по декабрь 2008 года телеканал "Россия", телекомпания ВИД и Институт российской истории РАН проводили голосование "Имя России", в ходе которого из 500 известных исторических деятелей выбирали наиболее значимого и символического человека. До середины июля в голосовании лидировал Сталин. В августе организаторы голосования заявили о многочисленных хакерских атаках и накрутках, отменили его итога и запустили голосование заново. В результате победил Александр Невский.

В апреле 2019 года опрос "Левада-центра" показал, что доля россиян, которые уважают Сталина и считают его роль в истории позитивной, впервые превысила 50%.

Русский музей Илья Репин Иосиф Сталин

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