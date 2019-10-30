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Главред нижегородского издания получила рекордный штраф за пост о доске Сталину

Ей назначили штраф в 70 000 рублей

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде Нижегородский районный суд оштрафовал главного редактора издания KozaPress Ирину Славину на 70 тысяч рублей за пост об установке мемориальной доски Сталину. Ее признали виновной в неуважении к власти и обществу, сообщил глава "Агоры Павел Чиков". Он сослался на адвоката Славиной Евгения Губина.

"Это максимальный штраф из всех ранее наложенных по новой части 3 статьи 20.1 КоАП о неуважении к власти", - отметил Чиков.

Журналистка написала в фейсбуке, что обжалует решение суда.

Поводом стал комментарий Славиной в соцсети об установке в городе Шахунья мемориальной доски Сталину. Славина предложила переименовать город, после того как там "на доме повесили морду Сталина", и переставила в названии буквы.

Эксперт, к которому обратилась полиция, доктор филологических наук, профессор ВАК, академик РАЕН и профессор кафедры юрфака Нижегородского университета им. Лобачевского Тимур Радбиль нашел в измененном названии города Шахунья "однозначные непристойные ассоциации". Он высказал мнение, что в этом искажении есть явное неуважение к обществу.

В России в конце марта вступили в силу законы об ответственности за выражение в неприличной форме неуважения к обществу, власти и госсимволам в соцсетях, а также за распространение фейковой информации. Штраф за неуважение может составлять от 30 000 до 100 000 рублей. Пока суды чаще ограничивались минимальной суммой.

Первым за неуважение к президенту был оштрафован житель Малой Вишеры. Ему назначили штраф в 30 000 рублей.

Нижний Новгород Ирина Славина Павел Чиков Агора. Евгений Губин Иосиф Сталин KozaPress Шахунья

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