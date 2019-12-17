Российский документальный фильм "Акварель" попал в шорт-лист "Оскара"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Российская картина "Акварель" Виктора Красовского включена в число 15 лент, претендующих на "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм", сообщает американское издание Variety.

"Акварель" - философская притча о воде, ее форме и смысле в жизни человека. Вода как главный персонаж фильма проходит путь от хрупкого льда озера Байкал в России до мощного водопада Анхель в Венесуэле, через Майами, охваченный ураганом Ирма.

Среди претендентов на включение в окончательную "документальную" пятерку также, в частности, - македонский фильм "Страна меда", "Для Самы" - лента о жизни в Алеппо, совместное производство Сирии и Великобритания, фильм "Снести большой дом" (США), "Нация одного ребенка" - американский фильм о жизни в Китае, криминальная документальная мексиканская драма "Полуночная семья".

Накануне, 16 декабря, американская киноакадемия огласила шорт-листы в девяти номинациях на "Оскар", из них будут выбираться фильмы-номинанты.

В число потенциальных претендентов на самую престижную кинопремию мира попали еще две работы российских режиссеров: "Дылда" Кантемира Балагова может получить номинацию в категории "Лучший фильм на иностранном языке" и "Он не может жить без космоса" Константина Бронзита - в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм".

Списки номинантов на "Оскар" объявят 13 января 2020, церемония вручения премий запланирована на 9 февраля 2020.