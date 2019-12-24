"Современник" сообщил о стабильном состоянии Галины Волчек

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Состояние художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек, госпитализированной накануне, стабильное, сообщили во вторник в театре.

"По словам врачей, ситуация стабильная. Мы уверены, и у нас есть для этого основания, что Галина Борисовна скоро пойдет на поправку и приступит к работе", - говорится в официальном заявлении театра, опубликованном на его сайте.

В "Современнике" уточнили, что Волчек была госпитализирована в связи с легочным заболеванием, которое требует лечения в стационаре, в понедельник, 23 декабря.

Ранее во вторник помощник Волчек по литературной части Евгения Кузнецова сообщила "Интерфаксу", что худрук госпитализирована в Боткинскую больницу. СМИ сообщали, что Волчек находится в реанимации.

Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер и педагог родилась 19 декабря 1933 года в Москве, окончила школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ им. Горького.

С 1972 года - главный режиссер Московского театра "Современник", с 1989 - его художественный руководитель. Герой труда РФ (2017), Народная артистка СССР (1989), полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Лауреат Государственной премии СССР (1967) и Премии президента (2002).

Режиссер более 30 спектаклей, среди них русская и мировая классика. Неоднократно приглашалась на постановки в театры Германии, Финляндии, Ирландии, США, Венгрии и Польши.