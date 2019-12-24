Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.

"Галина Борисовна госпитализирована из-за проблем с легкими. Насколько мне известно, она находится в Боткинской больнице", - сказала Кузнецова во вторник.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Волчек находится в реанимации.

19 декабря Волчек исполнилось 86 лет. Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер и педагог Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве, окончила школу-студию им.Немировича-Данченко при МХАТ им.Горького.

С 1972 года - главный режиссер Московского театра "Современник", с 1989 - его художественный руководитель. Герой труда РФ (2017), Народная артистка СССР (1989), полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Лауреат Государственной премии СССР (1967) и Премии президента (2002).

Режиссер более 30 спектаклей, среди них русская и мировая классика. Неоднократно приглашалась на постановки в театры Германии, Финляндии, Ирландии, США, Венгрии и Польши.