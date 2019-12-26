Стала известна дата прощания с Галиной Волчек

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Прощание с худруком театра "Современник" Галиной Волчек пройдет в театре 29 декабря, сообщил после спектакля актер театра Сергей Гармаш.

"Во время спектакля сегодня умерла Галина Борисовна Волчек. Наш художественный руководитель, наш учитель. Наше сердце, сердце этого дома, сердце этого коллектива. Давайте просто минуту помолчим... Прощание состоится в театре 29 декабря", - сказал Гармаш.

Галина Волчек скончалась в Москве на 87-м году жизни. 23 декабря она была госпитализирована в Боткинскую больницу в связи с легочным заболеванием. 19 декабря Волчек исполнилось 86 лет.