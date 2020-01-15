Театр на Малой Бронной с 1 февраля будет работать во "Дворце на Яузе"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Московский театр на Малой Бронной под руководством Константина Богомолова с 1 февраля будет показывать спектакли во "Дворце на Яузе", в здании самого театра начался ремонт, сообщила "Интерфаксу" пресс-атташе учреждения Мария Малкина.

"Театр на Малой Бронной в связи с началом ремонтных работ временно покидает свое историческое здание и переезжает в театрально-концертный зал "Дворец на Яузе". Сейчас фактически перевезено сценическое оборудование, декорации, и с 1 февраля весь репертуар будет во "Дворце на Яузе", - сказала Малкина.

Касса театра начнет работу 27 января.

Малкина также уточнила, что все спектакли будут идти на новой площадке, кроме премьеры текущего сезона - спектакля "Слово о полку Игореве", который будет на постоянной основе идти в Театральном центре "На Страстном". Это связано с тем, что во временном здании театра нет малой сцены.