В "Газпром-медиа" не назвали имя нового гендиректора после назначения Чернышенко вице-премьером

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В пресс-службе холдинга "Газпром-медиа" (ГПМ) оставили без комментария вопрос о том, кто возглавит холдинг в связи с назначением его гендиректора Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера.

"Мы пока не комментируем", - сказала "Интерфаксу" директор департамента по связям с общественностью "Газпром-медиа холдинга" Ирина Осадчая, отвечая на вопрос, кто станет новым гендиректором ГПМ.

Ранее во вторник президент Владимир Путин своим указом назначил Чернышенко вице-премьером правительства.

Чернышенко с января 2015 года возглавляет АО "Газпром-медиа холдинг" (ГПМ), он является гендиректором и членом совета директором холдинга.

Дмитрий Чернышенко родился 20 сентября 1968 в Саратове, окончил МГТУ "Станкин" по специальности "инженер-системотехник". В 1989 году основал одну из первых в стране студий компьютерной графики, на базе которой был построен коммуникационный холдинг "Медиа Артс". В 1998 - 2002 гг. - гендиректор телевизионной производственной студии "ДТВ-МА". В 2005 - 2007 гг. - провел успешную заявочную кампанию на право проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.

С 2007 по 2014 гг. являлся президентом оргкомитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Тогда же был членом президиума Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, летней Универсиады 2013 года в Казани и Чемпионата мира по футболу 2018 года. С ноября 2007 по июль 2014 года Чернышенко занимал должность зампредседателя наблюдательного совета ГК "Олимпстрой".

С октября по декабрь 2014 г. возглавлял инвестиционную компанию Volga Group, которая управляет активами предпринимателя Геннадия Тимченко. С ноября 2014 г. занимает должность президента Континентальной хоккейной лиги.

Награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за большой вклад в организацию подготовки и проведения XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и обеспечение успешного выступления сборных команд России (2014 г.), Орденом Почета за активное участие в работе по обеспечению победы заявки города Сочи на право проведения XXII зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр в 2014 года (2007), Золотым Олимпийским Орденом (2014), Орденом Дружбы (2019 г.), Орденами преподобного Сергия Радонежского II (2014) и III степени (2006), Золотым Олимпийским Орденом, указано на сайте ГПМ.

Женат, воспитывает двух дочерей.