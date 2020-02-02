"Гоголь-центр" представит спектакли "Декамерон", "Дон Кихот" и "Жизнь человека"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Московский театр "Гоголь-центр" в день своего семилетия объявил планы на 2020 год, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

В июне 2020 года в Гоголь-центре представят постановку "Декамерон" по мотивам книги Джованни Боккаччо - совместный с Deutsches Theater Berlin проект. Режиссёр и автор спектакля - Кирилл Серебренников. Спектакль будет состоять из десяти новелл о любви и смерти на немецком и русском языках.

Также в новом сезоне в афише появится постановка "Дон Кихот", спектакль режиссера Ивана Вырыпаева по роману Мигеля де Сервантеса.

Кроме того, зрители увидят спектакль режиссёров Евгения Кулагина и Ивана Естегнеева по пьесе Леонида Андреева "Жизнь человека".

Театр представит спектакль "Страх и отвращение в Москве", о двух журналистах, которые должны сдать текст таинственному заказчику, но что-то пошло не так. Это сочинение Филиппа Авдеева, Александра Горчилина и Егора Прокопьева по роману Хантера Томпсона.

В репертуаре появятся спектакли Семена Серзина по роману Саши Филиппенко "Красный крест", Никиты Кукушкина и Валерия Печейкина по текстам Владимира Одоевского "Человек без имени" и совместный проект екатеринбургского Коляда-театра и Гоголь-центра "Веничка" (спектакль Николая Коляды и Бориса Березовского по записным книжкам Венедикта Ерофеева).

В 2020 году запланированы гастроли Гоголь-центра в Израиль (спектакль "Наша Алла"), в Санкт-Петербург ("Маленькие трагедии", "Мученик"), в Германию ("Барокко"), Грецию ("Мертвые души"), США ("Мертвые души").

Кроме того, продолжит работу "Гоголь-тема" - авторский проект журналиста Катерины Гордеевой.