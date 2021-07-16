"Декамерон" Серебренникова станет первой премьерой осени "Гоголь-центра"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU – Российская премьера спектакля "Декамерон" режиссера Кирилла Серебренникова состоится в московском театре "Гоголь-центр" 6 сентября – спектакль станет первой премьерой осени для театра, сообщили "Интерфаксу" в театре.

Продажа билетов на спектакль начнется 19 июля. Премьерные показы пройдут 6, 7, 8 и 9 сентября.

"Декамерон" - совместный проект Deutsches Theater Berlin и "Гоголь-центра", в котором участвуют пять российских и пять немецких актеров. Премьерные показы спектакля состоялись в Берлине еще в марте 2020 года, планировалось, что после спектакль будет показан в Москве, премьера должна была состояться 24 июня, но из-за пандемии сыграть спектакль в Москве стало невозможно.

"Спектакль "Декамерон" - последнее, что увидел немецкий зритель перед жесточайшим локдауном. Очень хочется надеяться, что это будет первое, что люди увидят после того, как начнутся настоящие послабления. Это уже знаковый проект. Хочется называть его пророческим не потому, что в нем про людей, которые прячутся от чумы (или эпидемии) и рассказывают любовные истории, а потому, что он о том, что любовь преодолевает любые болезни и обстоятельства. Если люди любят - все будет хорошо", - сказал режиссер спектакля Серебренников, слова чьи слова приводит пресс-служба театра.

Спектакль поставлен по пьесе режиссера, написанной по мотивам книги эпохи раннего возрождения Джованни Бокаччо. По ее сюжету несколько юношей и дам собираются на загородной вилле, спасаясь от чумы во Флоренции. Они рассказывают друг другу истории, преимущественно любовные - книга состоит из 100 новелл. В пьесе Серебренникова за основу взяты 10 новелл Бокаччо.

Сценической "базой" спектакля Серебренникова стала не итальянская вилла, а спортивный зал, действующие лица - не итальянские аристократы XIV века, а бизнесмены, военные из гарнизона, обычные люди.