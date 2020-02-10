Пон Чжун Хо получил премию "Оскар" как лучший режиссер

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Корейский режиссер Пон Чжун Хо удостоился премии "Оскар" как лучший режиссер.

92-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в воскресенье вечером (по местному времени) в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

За звание лучшего режиссёра также боролись Квентин Тарантино с фильмом "Однажды в... Голливуде", Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде"), Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Тодд Филлипс ("Джокер") и Сэм Мендес ("1917").

#Oscars Moment: Bong Joon Ho accepts the Oscar for Best Directing for @ParasiteMovie. pic.twitter.com/b7t6bYGdzw — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Пон Чжун Хо ранее получил статуэтку "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке и лучший оригинальный сценарий.

Картина южнокорейского режиссёра была удостоена Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и "Золотого глобуса" и BAFTA в категории "Лучший иностранный фильм". Сюжет картины повествует о семье безработных Китэка, которые решают исправить свое финансовое положение за счет обеспеченной семьи Пак, для чего они устраиваются на работу в богатую семью.