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Пон Чжун Хо получил премию "Оскар" как лучший режиссер

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Корейский режиссер Пон Чжун Хо удостоился премии "Оскар" как лучший режиссер.

92-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в воскресенье вечером (по местному времени) в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

За звание лучшего режиссёра также боролись Квентин Тарантино с фильмом "Однажды в... Голливуде", Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде"), Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Тодд Филлипс ("Джокер") и Сэм Мендес ("1917").

Пон Чжун Хо ранее получил статуэтку "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке и лучший оригинальный сценарий.

Картина южнокорейского режиссёра была удостоена Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и "Золотого глобуса" и BAFTA в категории "Лучший иностранный фильм". Сюжет картины повествует о семье безработных Китэка, которые решают исправить свое финансовое положение за счет обеспеченной семьи Пак, для чего они устраиваются на работу в богатую семью.

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