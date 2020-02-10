Картину "Паразиты" отметили "Оскаром" как лучший фильм на иностранном языке

Режиссер фильма "Паразиты" Пон Чжун Хо Фото: Reuters

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Картина "Паразиты" корейского режиссера Пон Чжун Хо удостоилась "Оскара" как лучший фильм на иностранном языке.

92-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в воскресенье вечером (по местному времени) в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

Конкуренцию ему составили "Боль и слава" Педро Альмодовара (Испания), "Страна меда" Тамары Котевска и Любомира Стефанова (Северная Македония), "Тело Христово" Яна Комаса (Польша) и "Отверженные" Ладжа Ли (Франция).

Пон Чжун Хо ранее получил статуэтку "Оскар" за лучший оригинальный сценарий.

Картина южнокорейского режиссёра была удостоена Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и "Золотого глобуса" и BAFTA в категории "Лучший иностранный фильм". Сюжет картины повествует о семье безработных Китэка, которые решают исправить свое финансовое положение за счет обеспеченной семьи Пак, для чего они устраиваются на работу в богатую семью.