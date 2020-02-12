В "Царском селе" введут льготу на посещение для российских туристов

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Государственный музей-заповедник "Царское село" введет квоту на посещение музея для иностранных и российских туристов, что поможет регулировать поток посетителей в музее, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

"Для граждан России и ЕАЭС будет действовать льготный тариф по сравнению с иностранными туристами. При этом система будет гибкой. Если квота не будет полностью раскупаться, билеты смогут приобрести иностранцы или их перенаправят в кассу", - сообщила директор музея Ольга Таратынова, слова которой приводит пресс-служба.

Такая мера будет действовать дополнительно с комплексом мероприятий, направленных на снижения туристического коллапса в музее.

В "Царском селе" для решения проблемы уже введена продажа электронных билетов и система разведения потоков посетителей. В этом году музей введет сеансовую систему посещения.

Ранее Минкультуры РФ поручило департаменту музеев и государственному музею-заповеднику "Царское село" урегулировать ситуацию с наплывом китайских туристических групп, из-за которых в музей не могут попасть российские посетители. "В министерство поступают массовые жалобы на "Царское село", на массовый коллапс с туристами... Наши туристы не могут попасть, потому что проходят китайские группы. (...) У нас красный уровень опасности в Царском селе для российских туристов", - заявила в сентябре статс-секретарь, заместитель министра культуры Алла Манилова.

Позднее в Минкультуры РФ заявили, что ведомство "категорически возражает против появившихся заголовков и статей в СМИ, согласно которым ведомство якобы "хочет ограничить число китайских туристов в "Царском селе".

"Ни в коем случае речь не идет об ограничении доступа в музей для китайских туристов. Напротив, было подчеркнуто, что китайские туристы, представляющие страну - стратегический партнер РФ являются желанными гостями в музее. Именно поэтому нужно сделать все, чтобы и российские туристы имели доступ к собственному культурному наследию, и гости из Китая не стояли в очереди, время ожидания в которой на сегодняшний день составляет до 4 часов", - говорилось в сообщении Минкультуры 24 сентября 2019 года.

А 29 сентября Манилова заявила, что "туристы из различных стран мира являются желанными для российских музеев, и никаких ограничительных мер для них не предусматривается". По ее словам, все вопросы, связанные с посещением туристами музея "Царское село", как и ранее с музеем "Московский Кремль", решены.

Позже глава департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов сообщил, что музею поручено перераспределить туристические потоки между разными объектами "Царского села".

Царское Село - музей-заповедник в городе Пушкине (Санкт-Петербург), включающий в себя дворцово-парковый ансамбль XVIII - XIX веков, бывшую загородную царскую резиденцию, превращённую в музей после национализации в марте 1918 года. Современное название музей-заповедник получил в 1992 году. В состав музея-заповедника входят: Екатерининский парк с дворцом и павильонами, Александровский парк с дворцом и павильонами и Баболовский парк с дворцом.