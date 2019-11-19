Минкультуры поручило "Царскому селу" перераспределить потоки иностранцев

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Глава департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов поручил руководству государственного музея-заповедника "Царское село" организовать активную работу с туристическими компаниями в низкий сезон, а также перераспределить турпотоки в музее для урегулирования ситуации с иностранными туристами.

"Директор Департамента музеев поручил урегулировать взаимоотношения с туристическими компаниями, в том числе, активизацией работы с туроператорами на конкурсной основе в низкий сезон, а также перераспределением потоков между разными объектами турпоказов", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры РФ.

По словам Кононова, "туроператоры, осуществляющие коммерческую деятельность, не должны диктовать музею свои условия, музей - государственное учреждение и должен работать в интересах государства".

В свою очередь, для организации доступа индивидуальных посетителей в Екатерининский дворец музей предлагает в 2020 году полностью перейти на систему электронного бронирования билетов по паспорту и другим документам, удостоверяющим личность.

По данным министерства, в период с 1 мая по 20 октября 2019 года общее число посетителей Екатерининского дворца составило свыше 1,5 млн человек, в числе которых 39% составили посетители по билетам и 61% - туристы по линии договоров с туристическими компаниями.

Из-за большого количества иностранных туристов, посещение Екатерининского дворца индивидуальными посетителями крайне затруднено. Как уточнили в пресс-службе, в пик сезона очередь растягивается настолько, что стоять в ней приходится по 4-5 часов.

Ранее Минкультуры РФ поручило департаменту музеев и государственному музею-заповеднику "Царское село" урегулировать ситуацию с наплывом китайских туристических групп, из-за которых в музей не могут попасть российские посетители. "В министерство поступают массовые жалобы на "Царское село", на массовый коллапс с туристами... Наши туристы не могут попасть, потому что проходят китайские группы. (...) У нас красный уровень опасности в Царском селе для российских туристов", - заявила в сентябре статс-секретарь, заместитель министра культуры Алла Манилова.

Позднее в Минкультуры РФ заявили, что в ведомстве "категорически возражает против появившихся заголовков и статей в СМИ, согласно которым ведомство якобы "хочет ограничить число китайских туристов в "Царском селе". "Ни в коем случае речь не идет об ограничении доступа в музей для китайских туристов. Напротив, было подчеркнуто, что китайские туристы, представляющие страну - стратегический партнер РФ, являются желанными гостями в музее. Именно поэтому нужно сделать все, чтобы и российские туристы имели доступ к собственному культурному наследию, и гости из Китая не стояли в очереди, время ожидания в которой на сегодняшний день составляет до 4 часов", - говорилось в сообщении Минкультуры 24 сентября.

А 29 сентября Манилова заявила, что "туристы из различных стран мира являются желанными для российских музеев, и никаких ограничительных мер для них не предусматривается". По ее словам, все вопросы, связанные с посещением туристами музея "Царское село", как и ранее с музеем "Московский кремль", решены.