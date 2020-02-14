Актеры МХАТ им.Горького отсудили 709 тыс. рублей за творческую дискриминацию

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы удовлетворил исковые требования группы артистов МХАТ имени Горького к художественному руководителю театра Эдуарду Боякову, обязав выплатить актерам компенсацию за "творческую дискриминацию" и моральный вред, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Как сообщила судья Юлия Зенгер, исковые требования удовлетворены частично - с театра взыскивается около 709 тыс. рублей. В остальных исковых требованиях суд отказал.

Актеры подали коллективный иск в связи с тем, что они отказались переходить на срочные трудовые договоры с сентября 2019 года, после чего перестали получать ежеквартальные премии, а также были заменены в спектаклях.

В иске артисты театра требовали взыскать с художественного руководителя театра Боякова по 10 тыс. рублей каждый в качестве компенсации морального вреда и прекратить творческую дискриминацию.

Как ранее сообщила "Интерфаксу" адвокат Ксения Михайличенко, артисты также просили обязать работодателя предоставить им работу, предусмотренную трудовым договором.

Юрист, представлявший интересы театра, по словам Михайличенко, сообщил во время заседания, что театр по своему усмотрению имеет право принимать решение о распределении ролей и о выплате премий.

Проблемы в театре

Художественный руководитель МХАТа сменился в декабре 2018 года. Татьяна Доронина, занимавшая эту должность больше 30 лет, стала президентом и главой художественного совета театра, худруком же был назначен продюсер и театральный режиссер Бояков.

Конфликт в МХАТ имени Горького начался летом 2019 года. Коллектив МХАТ им. Горького записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, попросив вернуть в театр бывшего руководителя - Доронину. Актеры раскритиковали работу нового руководства театра и репертуарную политику.

В свою очередь другая часть актеров театра направила президенту РФ обращение с просьбой оказать поддержку новому руководству МХАТ им. Горького, которое подвергается нападкам. Обращение подписали свыше 60 актеров.