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Минкультуры выявило нарушения в деятельности МХАТА имени Горького

Минкультуры выявило нарушения в деятельности МХАТА имени Горького
МХАТ имени М. Горького
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Министерство культуры Российской Федерации выявило нарушения в работе Московского художественного академического театра имени Горького после комплексной проверки. Материалы проверки передали в Генпрокуратуру.

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Проверка обнаружила нарушения в в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента Российской Федерации, при выполнении государственного задания, госзакупках и ремонте.

Министерство культуры РФ поручило художественному руководителю театра Эдуарду Боякову устранить нарушения и отчитаться о принятых мерах.

МХАТ театр

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