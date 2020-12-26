Минкультуры выявило нарушения в деятельности МХАТА имени Горького
Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Министерство культуры Российской Федерации выявило нарушения в работе Московского художественного академического театра имени Горького после комплексной проверки. Материалы проверки передали в Генпрокуратуру.
Проверка обнаружила нарушения в в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента Российской Федерации, при выполнении государственного задания, госзакупках и ремонте.
Министерство культуры РФ поручило художественному руководителю театра Эдуарду Боякову устранить нарушения и отчитаться о принятых мерах.