Актеры МХАТ им.Горького подали иск к театру о нарушении их прав

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Группа артистов МХАТ имени Горького, которая выразила несогласие с политикой нового руководства театра, обратилась в Пресненский суд Москвы с иском к театру о нарушении их прав на работу, сообщила "Интерфаксу" адвокат актеров Ксения Михайличенко.

"Иск касается двух больших требований. Одно требование - материальное, о выплате премий... Второе требование касается непредоставления работы работодателем, так как резко вдруг спектакли, в которых участвовали работники, отказавшиеся переходить на срочные трудовые договоры, либо были убраны из репертуара, либо артисты просто были заменены другими актерами. Мы просим обязать работодателя предоставить работу, предусмотренную трудовым договором работника", - сказала Михайличенко.

Адвокат уточнила, что актерам, которые не согласились переходить на срочный трудовой договор, с сентября 2019 года "без всякого обоснования перестали выплачивать ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные премии".

Она уточнила, что рассмотрение иска началось в пятницу, 17 января, но оно было отложено на 7 февраля, так как ответчик предоставил не все документы.

Юрист, представлявший интересы МХАТ, по словам Михайличенко, сообщил во время заседания, что театр по своему усмотрению имеет право принимать решение о распределении ролей и о выплате премий, подчеркнув, что это решение было законно и обоснованно.

Пресс-секретарь Пресненского суда столицы Ирина Белова подтвердила "Интерфаксу", что суд приступил к рассмотрению иска. "Исковое заявление о восстановлении трудовых прав работника. Истцы Бирюков А.Ю., Болохов Ю.Е., Дубовицкая О.Н., Зайков А.В., Катышева Е.В., Кондратьева Е.Ю., Наумов А.Н., ответчиком выступает ФГБУК "МХАТ им. М. Горького", - сказала Белова.

Проблемы в театре

Конфликт в МХАТ имени Горького начался летом 2019 года. В июне прошлого года коллектив МХАТ им. Горького записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть в театр бывшего руководителя Татьяну Доронину. Они раскритиковали работу нового руководства театра, а также репертуарную политику.

В свою очередь другая часть актеров театра направила обращение президенту РФ, в котором просила оказать поддержку новому руководству МХАТ им. Горького, которое подвергается нападкам. Обращение подписали свыше 60 актеров. Исполняющий обязанности министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что в министерстве внимательно следят за конфликтом во МХАТе.

Позже худрук театра Эдуард Бояков сообщил, что открыт к диалогу со всеми участниками конфликта, произошедшего в театре. Он также сообщил, что часть актеров, которые выступили с критикой нового руководства, "совершенно не нужны театру". "У нас были достаточно острые разговоры, мы спорили. Но мы пришли к очень простому заключению: если актеры заявляют, что они не хотят работать с худруком, я не могу их заставить силой", - говорил Бояков.

Художественный руководитель МХАТа сменился в декабре 2018 года. Татьяна Доронина, занимавшая эту должность больше 30 лет, стала президентом и главой художественного совета театра, худруком стал продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков.