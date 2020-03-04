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Фильм "Прощание со Сталиным" получил прокатное удостоверение в России

Фильм "Прощание со Сталиным" получил прокатное удостоверение в России
Фото: Reuters

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Министерство культуры выдало прокатное удостоверение с 5 марта картине Сергея Лозницы "Прощание со Сталиным" ("Государственные похороны"), сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее компания-прокатчик "Престиж кино" жаловалась на задержку с выдачей этого документа.

По словам представителя компании Валерия Мелешкова, несколько кинотеатров отменили предпремьерные показы фильма, поскольку у него не было еще прокатного удостоверения. В результате предпремьеры пришлось отменить. "Престиж кино" собирался выпустить ленту в прокат с 5 марта и не планировал отсрочек.

Выдача прокатного удостоверения фильму откладывалась из-за технических несоответствий, связанных предоставлением прокатчиком материалов о направлении копии фильма в Госфильмофонд.

Фильм основан на архивных материалах, снятых в СССР 5-9 марта 1953 года. 5 марта 1953 года Иосиф Джугашвили (Сталин) скончался на ближней даче в Кунцеве. Лозница смонтировал двухчасовой фильм из 35 часов архивных материалов. Мировая премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале в 2019 году.

В январе 2018 года Минкультуры отозвало уже выданное прокатное удостоверение у комедии Армандо Иануччи "Смерть Сталина". Московский кинотеатр "Пионер" продолжил показы, но их сорвала полиция, а затем "Пионер" был оштрафован.

Запретить показ "Смерти Сталина" тогдашнего министра культуры Владимира Мединского попросили режиссеры Никита Михалков, Владимир Бортко и еще несколько человек. После спецпоказа фильма они нашли в картине экстремизм и попытку очернить память советских граждан, победивших фашизм. Минкультуры отозвало прокатное удостоверение, воспользовавшись правилом, по которому это возможно, если при показе в картине обнаруживается запрещенная информация.

Суды затем подтвердили законность позиции министерства, а Генпрокуратура заявила, что экстремизма в ленте нет.

Сергей Лозница Минкультуры Госфильмофонд Иосиф Сталин Венеция Валерий Мелешков

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