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Представители киноиндустрии разработают правила для отрасли

Представители киноиндустрии разработают правила для отрасли
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В России дистрибьюторы кино, продюсеры и кинотеатры сформировали совет для выработки правил, которые помогут отрасли решать спорные вопросы, связанные с кинопрокатом, и договариваться, сообщил "Интерфаксу" глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

По его словам, совет создан по предложению Минкультуры.

Речь идет о выработке правил, связанных с датами релизов и согласованием передвижения фильмов по прокатной сетке.

"А когда эти правила будут разработаны, затем уже можно (их передать) в экспертный совет с большим количеством участников, которые уже будут по этим правилам как-то определять, когда и кому выходить (в прокат). Кинотеатры, дистрибьюторы и продюсеры - три ассоциации между собой пытаются договориться, чтобы эти правила проговорить", - сказал Березин.

Предполагается, что в будущем Минкультуры сможет прислушиваться к решению представителей индустрии.

В состав совета вошли по два представителя от каждой отрасли: от кинотеатров - управляющий директор сети "Синема Стар" Карина Агаджанова и член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Андрей Мизин, от продюсеров - Сергей Сельянов и Эдуард Илоян, а от дистрибьюторов - руководители российских прокатных подразделений Universal и Sony Вадим Иванов и Антон Сиренко.

Минкультуры Ассоциация владельцев кинотеатров Олег Березин Синема Стар Universal Sony

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