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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

Директор Эрмитажа назвал жалобы на музей "инстаграмом головного мозга"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский нашел нетривиальное выражение - "инстаграм головного мозга", чтобы охарактеризовать жалобы посетителей музея.

"Много жалоб получаем. Мы живем в обществе недоверия абсолютного. Но когда поступают жалобы, мы моментально проверяем, смотрим все камеры. Я называю это "инстаграм головного мозга". Недавно была жалоба, что мы запретили в музее кормить грудью. В Эрмитаже всегда можно было кормить грудью, кроме того, есть четыре места для пеленания и кормления. Но тут это происходило в месте, куда не пускают посетителей. Это связано с безопасностью", - сказал Пиотровский на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в четверг.

Он также прокомментировал ситуацию с руферами, которые в феврале забрались на крышу здания Главного штаба Эрмитажа. "Руфер - это злоумышленник. Эрмитаж - это музей, в котором хранятся ценности. Это охраняемый объект. Для нас действия руфера - это попытка совершить преступление. Романтики здесь никакой нет. Только та, что есть в любом преступлении", - подчеркнул директор музея.

Он также рассказал, что в настоящее время заканчивается монтаж нового модуля безопасности у входа во двор Зимнего дворца. "Это не очень красиво, но это необходимая мера безопасности. Террористическая опасность серьезнее коронавируса", - отметил Пиотровский.

По его словам, реставрация здания Биржи идет своим чередом. "Мы не называем сроки, потому что все всегда меняется. Сейчас мы расторгли договор с очередным подрядчиком. К сожалению, у нас мало хороших строителей. И они не хотят сталкиваться с государственной системой и контролем. Сейчас мы приглашаем новых подрядчиков", - сказал директор музея.

Ранее на пресс-конференции Пиотровский также говорил о влиянии ситуации с коронавирусом на посещаемость музея туристами. По его словам, количество туристов по этой причине упало примерно на 8%.

Михаил Пиотровский Эрмитаж Петербург

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