Посещаемость Эрмитажа упала из-за коронавируса

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В связи с коронавирусом поток туристов в Эрмитаж немного сократился, сообщил директор музея Михаил Пиотровский.

"Китайских туристов мы не считаем. Количество туристов в целом падает, примерно сейчас на 8%. Теперь к нам не будут ездить еще и итальянцы. Это повод задуматься о том, что туризм нельзя делать единственным источником дохода. Сейчас хорошая возможность сходить в Эрмитаж. Можно детям снова будет сидеть на полу", - сказал Пиотровский на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в четверг.

Он также заявил, что Эрмитаж не намерен отказываться от планов проведения выставок китайского искусства и молодых корейских художников в 2020 году. "Есть в планах в мае большая китайская выставка. Пока еще не знаем, что и как будет. Но сами ничего не отменяем. Мы отправили письмо коллегам в Китай со своим восхищением, как они борются с проблемой коронавируса", - рассказал Пиотровский.

Он добавил, что 24 марта также откроется выставка молодых художников Кореи. "Ничего не откладываем, вещи едут. Не знаю, приедут ли люди. Но выставка намечена и состоится", - подчеркнул директор Эрмитажа.

Ранее в четверг стало известно, что у итальянского студента в Петербурге выявили заражение COVID-19. Заболевший учится в Северо-Западном государственном медицинском университете (СЗГМУ) им. Мечникова. В общежитии этого вуза ввели карантин на 15 дней.