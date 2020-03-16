Cirque du Soleil перенес премьеру шоу в России из-за коронавируса

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Премьера шоу Luzia Cirque du Soleil в Москве переносится с 19 марта на 23 апреля из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе организаторов.

"В связи с постоянно расширяющимся списком рекомендаций и ужесточением мер по профилактике коронавирусной инфекции в Москве, которые распространяются и на массовые мероприятия, мы вынуждены внести изменения в график выступлений шоу Luzia. Российская премьера шоу переносится с 19 марта на 23 апреля 2020 года", - отмечается в сообщении.

Все билеты, приобретенные на выступления в период с 19 марта по 22 апреля включительно, будут действительны.