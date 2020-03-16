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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 09:46

"Тотальный диктант" перенесли на осень на фоне ситуации с коронавирусом

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Акцию "Тотальный диктант" перенесли с 4 апреля на осень из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщают организаторы.

"Мы очень долго думали, взвешивали за и против, искали альтернативы, пути максимально безболезненного выхода из сложившейся ситуации. Но вынуждены сообщить: "Тотальный диктант - 2020" переносится на осень 2020 года", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте акции.

Эпидемия коронавируса

Отмечается, что "Тотальный диктант" проходил 16 раз подряд в апреле и никогда не нарушал традиций, но ситуация с коронавирусом в этом году вынудила организаторов перенести мероприятие.

"Это было самое сложное решение за всю историю проекта "Тотальный диктант", но иного выбора нет: для большинства поклонников акции участие станет невозможным - это (ситуация с коронавирусом - ИФ) коснется практически всех зарубежных стран, а также большой части России. Мы же делаем проект не для "галочки", а для того, чтобы каждый мог принять участие в самом большом празднике русского языка, а это условие выполнить 4 апреля не удастся", - добавили организаторы.

Что такое "Тотальный диктант"

"Тотальный диктант" - ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. По словам организаторов, миссия акции - показать важность грамотности и объединить всех, кто любит русский язык.

Уникальные тексты для диктовки создают известные писатели; в 2018 году автором текста диктанта выступила писательница Гузель Яхина, в 2019 году - литературовед и критик Павел Басинский. В 2020 году автором текста стал писатель Андрей Геласимов.

Первый "Тотальный диктант" провели студенты Новосибирского государственного университета в 2004 году, и за почти 15 лет своего существования акция приобрела международный масштаб и популярность во всем русскоязычном мире. Организует акцию фонд "Тотальный диктант" силами волонтеров и активистов в разных уголках планеты.

В прошлом году в акции "Тотальный диктант" приняли участие свыше 250 тыс. человек, диктанты прошли в России и 79 странах мира.

Тотальный диктант

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