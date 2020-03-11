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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

В Нью-Йорке "круглый стол" по коронавирусу отменили из-за коронавируса

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Нью-Йорке организаторы отменили "круглый стол" по теме "Как работать при эпидемии коронавируса" из-за распространения коронавируса, сообщает Bloomberg.

Эпидемия коронавируса

Мероприятие намечалось на 13 марта, его организовал частный Совет по международным отношениям (The Council on Foreign Relations). Кроме того, организация отменила все мероприятия с очным участием, которые планировались в разных городах США с 11 марта по 13 апреля.

10 марта в Нью-Йорке отменили ежегодный международный автосалон, его перенесли на август. Также в городе отменили полумарафон. Всего в США из-за коронавируса отменили более 50 крупных корпоративных мероприятий с общей численностью почти в 1 млн человек, подсчитал Bloomberg.

7 марта губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил чрезвычайную ситуацию, когда в регионе число зараженых коронавирусом достигло 89. На утро 11 марта по Москве их было 173, 108 из которых приходится на округ Уэстчестер к северу от города Нью-Йорка. 10 марта Куомо объявил, что в Уэстчестере создается карантинная зона радиусом в одну милю вокруг городка Нью-Рошель. Там с 12 по 25 марта будут закрыты все учреждения, в том числе школы. Помогать в дезинфекции и доставке продуктов жителям будут бойцы Нацгвардии.

Пять конгрессменов-республиканцев, в том числе сенатор Тед Круз, приняли решение о самоизоляции после того, как оказалось, что они контактировали с заразившимся коронавирусом на конференции консерваторов в феврале.

Нью-Йорк США Эндрю Куомо

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