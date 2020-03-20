Кинотеатры Петербурга закрылись из-за коронавируса

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Несколько сетей кинотеатров в Петербурге объявили о приостановке работы из-за ситуации с распространением коронавируса.

"В связи с дополнениями в постановление правительства Санкт-Петербурга... от 18 марта кинотеатры объединенной сети ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино") в Петербурге временно приостанавливают коммерческие кинопоказы", - сообщили в пресс-службе сети кинотеатров Оkko.

В пресс-службе уточнили, что ограничения носят временный характер и будут действовать до 30 апреля.

О закрытии кинотеатров в Петербурге с 20 марта сообщила сеть "Каро". Дату открытия кинозалов сеть не сообщает.

Кроме того, о закрытии объявила сеть кинотеатров "Мираж Синема". На сайте сети "Синема 5" также появилось сообщение о закрытии площадок в городе до 30 апреля.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов подписал дополнения к постановлению правительства Петербурга "О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (Covid-19)", согласно которому в городе приостановлено проведений мероприятий с числом участников более 50.