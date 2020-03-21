Беглов призвал россиян не приезжать в Петербург на каникулы

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал жителей других регионов России пока не приезжать для отдыха в северную столицу.

"Я хотел бы обратиться ко всем жителям нашей страны. Сейчас многие собираются на время каникул, а они во многих регионах большие, приехать в Петербург. Но я бы не рекомендовал приезжать в Петербург, потому что кинотеатры, театры и другие заведения сегодня закрыты и здесь нечего делать по большому счету", - сказал Беглов журналистам в субботу.

Он подчеркнул, что приезд в город может быть опасен. "Это также может быть опасно и для нашего города, и для них. Не рекомендуем приезжать в город детям на каникулы. Может ситуация по-всякому развиваться", - добавил глава города.

При этом Беглов вновь подчеркнул, что закрывать город на карантин планов нет. "Мы принимаем меры в зависимости от количества заболевших и находящихся под подозрением. У нас есть четкий план действий, и он подтверждает, что принимаемые меры эффективны. Но город полностью закрыть нельзя, нельзя закрыть рестораны, нельзя закрыть метро", - сказал глава города.

В рамках ограничительных мероприятий по коронавирусу в Петербурге закрыты городские и федеральные учреждения культуры, массовые мероприятия ограничены 50 участниками. В больнице имени Боткина на лечении находятся 12 пациентов с коронавирусом из Петербурга и одна пациентка - из Ленинградской области.