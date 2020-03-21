Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

Беглов призвал россиян не приезжать в Петербург на каникулы

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал жителей других регионов России пока не приезжать для отдыха в северную столицу.

"Я хотел бы обратиться ко всем жителям нашей страны. Сейчас многие собираются на время каникул, а они во многих регионах большие, приехать в Петербург. Но я бы не рекомендовал приезжать в Петербург, потому что кинотеатры, театры и другие заведения сегодня закрыты и здесь нечего делать по большому счету", - сказал Беглов журналистам в субботу.

Он подчеркнул, что приезд в город может быть опасен. "Это также может быть опасно и для нашего города, и для них. Не рекомендуем приезжать в город детям на каникулы. Может ситуация по-всякому развиваться", - добавил глава города.

При этом Беглов вновь подчеркнул, что закрывать город на карантин планов нет. "Мы принимаем меры в зависимости от количества заболевших и находящихся под подозрением. У нас есть четкий план действий, и он подтверждает, что принимаемые меры эффективны. Но город полностью закрыть нельзя, нельзя закрыть рестораны, нельзя закрыть метро", - сказал глава города.

В рамках ограничительных мероприятий по коронавирусу в Петербурге закрыты городские и федеральные учреждения культуры, массовые мероприятия ограничены 50 участниками. В больнице имени Боткина на лечении находятся 12 пациентов с коронавирусом из Петербурга и одна пациентка - из Ленинградской области.

Санкт-Петербург Александр Беглов

Новости по теме

Новости

Первый случай заражения COVID-19 зарегистрировали в Челябинской области

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

В России проведут стресс-тесты на системообразующих предприятиях в зоне риска

На Ставрополье возбудили дела из-за нарушения самоизоляции при подозрении на COVID-19

На Ставрополье возбудили дела из-за нарушения самоизоляции при подозрении на COVID-19

Россия уже поставила тесты на COVID-19 в 13 стран

Что случилось этой ночью: суббота, 21 марта

Оперативный штаб в Тюмени опроверг сообщения о смерти пациента с коронавирусом

Что произошло за день: пятница, 20 марта

ФНС приостановила проверки до 1 мая

"Газпром" предложил производить антисептики из газа

"Газпром" предложил производить антисептики из газа
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');